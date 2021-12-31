Mersin'de 106 litre zehir ele geçirdi: 5 gözaltı! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli İlçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

106 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu.

MERSİN'DE SAHTE İÇKİDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ

Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Öte yandan dünde Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti. Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.