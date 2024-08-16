Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, yurt genelinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli TIR'lar mercek altına alındı. Gümrük işlemlerinin sonrasında X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette captagon ve kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi" denildi.