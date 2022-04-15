Mescid-i Aksa'daki baskına sert tepkiler! 0:00 / 0:00

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Son dakika... Bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darbetti. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Filistinli sağlık ekiplerinin sonradan yaptığı açıklamada yaralı sayısının 117'ye yükseldiği belirtildi.

'400 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI'

Filistinli Esirler Cemiyeti Dde, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 400 kadar Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, İsrail polisinin baskın sırasında 400 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı da açıklamasında İsrail polisinin baskınında toplam yaralı sayısının 158 olduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail polisinin, Aksa'ya müdahalesinde sağlık ekiplerine ve ambülanslarına da saldırdığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa'da olaylı geçen sabahın ardından yaklaşık 60 bin Müslüman ramazan ayının ikinci cuma namazını eda etmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Filistin´de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa´nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu

Çelik şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız."