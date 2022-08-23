3 bölgede sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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