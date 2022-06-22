Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde sağanak var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde sağanak var! Batıda sıcaklık artıyor, doğuda düşüyor
ABONE OL

Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde sağanak var! Batıda sıcaklık artıyor, doğuda düşüyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batıda sıcaklıklar 2 ila 5 derece artarken, doğuda 4 ila 8 derede düşecek. Yağışların Trabzon, Rize, Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde sağanak var! Batıda sıcaklık artıyor, doğuda düşüyor
Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde sağanak var
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri çok bulutlu

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyoğlu'nda iki restoranın 'müşteri kapma' kavgası kanlı bitti
GÜNDEM Pasajda 'müşteri kapma' kavgası: 2 yaralı
Son dakika: 2 aylık hamileydi; dini nikahlı eşi öldürdü
GÜNDEM 2 aylık hamileydi, dini nikahlı eşi öldürdü
Kaş'ta zeytinlik ve sazlık alanda korkutan yangın
GÜNDEM Kaş'ta makilik alan yangını
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi akademik takvimi ile okulların açılacağı tarih ne zaman, okullar hangi ay açılacak?
GÜNDEM Üniversitelerin açılacağı tarih...
Konya'da amca-yeğen tartışması kanlı bitti, ekipler seferber oldu
GÜNDEM Amca-yeğen tartışması kanlı bitti, ekipler seferber ...
Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Dondurmacıda silahlı dehşet! 1'i çocuk 2 yaralı
Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor ve okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 MEB eğitim öğretim yılı takvimi
GÜNDEM Okulların açılacağı tarih belli oldu!
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'den Altay tankı açıklaması
GÜNDEM Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere'den Altay tankı ...
KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2022 ÖSYM KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri takvimi! KPSS sınavı sonuç tarihi
GÜNDEM KPSS başvuru ve sınav tarihleri!
Kurban Bayramı tatili tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzatılacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?
GÜNDEM Kurban Bayram tatili 9 gün mü? Gözler açıklamada...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.