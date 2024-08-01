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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var - 1 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 07:22 Güncelleme: 01.08.2024 - 07:24
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        Karadeniz'de yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

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        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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