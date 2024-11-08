Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 19° Ankara Güneşli 16° İzmir Güneşli 21° Antalya Güneşli 25° Trabzon Kısmen Güneşli 15° Bursa Güneşli 17° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Güneşli 19° Gaziantep Güneşli 20° Ağrı Güneşli 11°

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 21°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 22°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 22°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 24°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 28°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 16°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 18°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 14°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM TRABZON °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 9°C Parçalı bulutlu KARS °C, 8°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 16°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 10°C