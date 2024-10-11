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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı - 11 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:28
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        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 30°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 29°

        Ağrı

        Bulutlu 20°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 31°C

        Az bulutlu

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 28°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

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