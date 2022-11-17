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Haberler Gündem Hava Durumu 39 İLE UYARI! Son dakika: Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Lodos ve sağanak etkili olacak
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Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Lodos ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 39 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü kar yağışlı olacak. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli lodos etkili olacak. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'da kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı

39 İLE UYARI! Son dakika: Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Lodos ve sağanak etkili olacak
39 il için sarı kodlu uyarı! Lodos ve sağanak etkili olacak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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