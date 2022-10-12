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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sağanak alarmı verildi! - Güncel hava durumu
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Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Ankara sağanak yağışlı olacak.

Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 8 il için sağanak alarmı verildi! - Güncel hava durumu
Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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