Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu
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