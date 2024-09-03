Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karaeniz, iç Ege, Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Akdeniz, Toroslar, Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara'da 3 ila 5 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.