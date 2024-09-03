Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı - 3 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karaeniz, iç Ege, Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Akdeniz, Toroslar, Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara'da 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Yağmurlu 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarında Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Osimhen İstanbul'da!
        Osimhen İstanbul'da!
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?