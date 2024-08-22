Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 32° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığının İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 37°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı REKLAM ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ARTVİN °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 32°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 32°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı