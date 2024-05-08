Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 25° Ankara Güneşli 24° İzmir Güneşli 29° Antalya Kısmen Güneşli 24° Trabzon Güneşli 18° Bursa Kısmen Güneşli 25° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Yağmurlu 14°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bBatı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.