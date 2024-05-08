Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü yağmurlu olacak. Yağışların; Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava beklenirken hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bBatı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.