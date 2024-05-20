Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 22° Ankara Parçalı bulutlu 25° İzmir Kısmen Güneşli 31° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 18° Bursa Parçalı bulutlu 23° Adana Parçalı bulutlu 31° Diyarbakır Güneşli 29° Gaziantep Yağmurlu 28° Ağrı Kısmen Güneşli 18°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.