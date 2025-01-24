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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı! 24 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Antalya, Rize çevreleri yağmurlu; Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:28
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        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 10°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 18°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli

        Ağrı

        Yağmurlu -3°

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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