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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MERSİN'DE AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANTALYA'DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa),bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına (70 - 100 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı