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SON DAKİKA: Meteoroloji'den fırtına ve çığ uyarısı! Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Adana çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

SON DAKİKA: Meteoroloji'den fırtına ve çığ uyarısı! Hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre;bBu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında Çarşamba günü (03.02.2021) gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında Perşembe (4.02.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) aabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile bu akşam saatlerinde Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ -4°C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS -10°C, 2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

VAN -3°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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