Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GENELLİKLE SAĞANAK

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZILIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TOKAT: 10, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.

HAKKARİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.

VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

MARDİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.