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Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak!

Son dakika Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2-6 derece artıyor. Yapılan son tahminlere göre Ramazan Bayramı'nın ilk gününde illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK GÜNEYDOĞU'DA ARTIYOR

Hava sıcaklığı iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

EDİRNE: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 22, Parçalı bulutlu.

VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 25, Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT: 24, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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