Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
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