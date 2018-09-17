Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 35

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