Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarıları geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz Kıyı Kesimi (Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece Batı Karadeniz Kıyı Kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Erzurum,Kars,Ardahan ile Ağrı'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 20°C, 35°C

Az bulutlu

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu,

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık