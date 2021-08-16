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Haberler Gündem Son dakika! Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı - Hava durumu
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Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada Doğu Karadeniz ile Ordu ve çevre illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Son dakika! Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı - Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 32°C
Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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