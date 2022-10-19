Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 20.10.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Uyarıya şöyle devam edildi: "Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de Cuma güzü havanın soğumasıyla 1400-1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir