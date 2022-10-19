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Yarına dikkat! Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli yağışlar görüleceği ve sel, su baskını ile heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı! -Son dakika haberleri
Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 20.10.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Uyarıya şöyle devam edildi: "Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de Cuma güzü havanın soğumasıyla 1400-1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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