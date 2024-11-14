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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 14 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ile kuzey ve Kıyı Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Balıkesir, İzmir, Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 07:34
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 13°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 17°

        Adana

        Parçalı bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Güneşli 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 20°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 10°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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