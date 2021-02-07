Meteoroloji'den Marmara için uyarı 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) fırtına (50-70 kilometre/saat),bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.