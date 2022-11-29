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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, iç Ege, Akdeniz, Muğla çevreleri ile Güneydoğu Anadolu yağmurlu olacak. Yağışların Antalya ve Gaziantep, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kıyı Ege ile iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kıyı Ege ile iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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