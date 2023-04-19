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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Marmara, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bütün bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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