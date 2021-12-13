Son dakika: Meteoroloji'den Trakya bölgesi için bir uyarı daha

Meteoroloji'den o bölge için bir uyarı daha! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT

AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EDİRNE'DE BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su basarken Murat Güneş, sele kapılarak kayboldu. Sel felaketi ardından bölgeye giden AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KOMŞUSU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Güneş'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evinin 200 metre yakınında bulundu. Komşusu Yılmaz Çakmak, Güneş'in sel sularının geldiği anda kendisini aradığını ve çok panik içinde olduğunu belirtti. Güneş'i sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Çakmak, evi yaklaşık bir metre su bastığını söyledi.

"İNCİR AĞACINA ÇIKMASINI SÖYLEDİM"

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Ben de ona evin yanındaki incir ağacına çıkmasını söyledim. Çok korkmuş ve paniklemişti. Ondan sonra bağlantımız kesildi. Çok üzgünüz" dedi.

VALİ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgede incelemede bulunarak selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Güneş ailesine başsağlığı dileyen Vali Canalp, yetkililerden bilgi aldı.