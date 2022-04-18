Meteoroloji'den yurt genelinde önemli uyarı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: MGM 18 Nisan hava durumu raporu | Meteoroloji'den yurt genelinde gök gürültülü sağanak uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji'den yurt genelinde önemli uyarı!

Son dakika Meteoroloji'den yapılan açıklamada Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi, Sivas'ın doğusu ve Giresun'un iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu

Son dakika: MGM 18 Nisan hava durumu raporu | Meteoroloji'den yurt genelinde gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde önemli uyarı!
0:00 / 0:00
AA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğu, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

GÜNEYBATIDA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

AA'da yer alan son dakika haberine göre yarın sabahın ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Denizli çevreleri ile Isparta'nın batı, Burdur'un doğu ve Afyonkarahisar'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SİVAS VE GİRESUN'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas'ın doğusu ile Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

ANİ SEL VE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 'Rockçı İmam' Ahmet Muhsin Tüzer AİHM'e başvurdu
GÜNDEM 'Rockçı İmam' AİHM'e başvurdu
MSÜ taban puanları belli oldu mu, kadın ve erkek için açıklandı mı? 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri, kontenjanları, taban ve tavan puanları açıklandı mı?
GÜNDEM Gözler MSÜ taban puanlarında!
Son dakika: Yaza dönmeye çalışan bahar
GÜNDEM Yaza dönmeye çalışan bahar
Manisa'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Manisa'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Yer altında yangın paniği! 3 bina boşaltıldı
GÜNDEM Yer altında yangın paniği! 3 bina boşaltıldı
KPSS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti belli oldu mu? ÖSYM 2022 KPSS önlisans, lisans, ortaöğretim tarihleri
GÜNDEM ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri
İstiklal Marşı Sözleri 10 Kıta (Tamamı) - İstiklal Marşı 10 Kıtası Okunuşu, Sözleri, Anlamı ve Bestecisi
GÜNDEM İstiklal Marşı sözleri
21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
GÜNDEM Çok sevdiği motosikleti mezarı oldu
23 Nisan şiirleri kısa ve uzun: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel ve resimli 23 Nisan şiirleri
GÜNDEM En güzel 23 Nisan şiirleri!
Son dakika: Hatay'dan orman yangın! Saatlerdir sürüyor
GÜNDEM Hatay'dan feci görüntüler! Saatlerdir sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.