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HaberlerGündemSON DAKİKA! Meteoroloji merkezinde civa sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - HABERLER

Meteoroloji merkezinde civa sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

civa sızıntısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde içinde cıva bulunan cam fanusun kırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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