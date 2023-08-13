Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın yer yer saatte 75 kilometrelik hızla eseceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının da, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan açıklamaya göre rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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