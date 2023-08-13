Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının da, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Güneşli 39° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 39° Trabzon Bulutlu 29° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 45° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 42° Ağrı Güneşli 35°

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan açıklamaya göre rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.