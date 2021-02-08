Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, önleminizi alın! İzmir'de ve o illerde...

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; akşam saatlerinde Kıyı Ege’de ve Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, önleminizi alın! İzmir'de ve o illerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının, gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının, yarın öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Çanakkale gve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa),batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İl geneli ile gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; güneyli İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa),Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yeryer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia! - Haberler
GÜNDEMKelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia!
İYS nedir, nasıl kullanılır? İYS ne işe yarıyor? - İletim Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler
GÜNDEMİYS nedir, nasıl kullanılır?
DENEME... Son dakika: Haydi gençler! LGS, TYT, AYT dene sınavı
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEMPKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Binance çöktü mü? - 8 Şubat 2021 Binance neden çalışmıyor? Resmi açıklama geldi! (Binance nedir?)
GÜNDEMBinance çöktü mü?
"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNDEMEl Kaide'li teröriste 12 yıl 6 ay hapis
65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak, açıklandı mı? - 65 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?
GÜNDEM65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Kan donduran görüntüler için karar verildi! Silah olarak...
GÜNDEMCani annenin ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Belediye otobüsünde çirkin saldırı! - Haberler
GÜNDEMBelediye otobüsünde çirkin saldırı!
Son dakika: Hastanede rüşvet skandalı! - Haberler
GÜNDEMHastanede rüşvet skandalı!