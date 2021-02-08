Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir’in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının, gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının, yarın öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Çanakkale gve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa),batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İl geneli ile gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; güneyli İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa),Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yeryer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu