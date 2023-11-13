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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'de yerel seçim için aday adaylığı süreci başladı

        MHP'de yerel seçim için aday adaylığı süreci başladı

        MHP'de yerel seçimler için; belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:00
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        MHP'de aday adaylığı süreci başladı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mahalli İdareler Seçimleri için partisinde aday adaylığı sürecinin bugün başladığını bildirdi.

        Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının 15 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirtti.

        Bugün başlayan süreç kapsamında, belediye başkanı aday adaylarının MHP Genel Merkezi'ne şahsen müracaat ederek başvuru formu dolduracaklarını aktaran Yıldız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının ise il ve ilçe teşkilatlarınca alınacağını duyurdu.

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