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Son dakika: MHP'den İdlib mutabakatı açıklaması: Hilal tamamlandı

Son dakika! MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrası varılan İdlib mutabakatına değindi, "İdlib mutabakatı ile hilal tamamlandı" dedi

18.09.2018 - 16:39 | Güncelleme: İHA

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de yaptığı zirveden çıkan anlaşmanın ardından bölgede hilalin sağlandığını belirterek, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ülkelerine geri dönmeleri konusunda çağrıda bulundu. 

MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki İdlib Zirvesi’nden çıkan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Taşdoğan, Türkiye’den Suriye’ye dönüşün başlamasının beklendiğini belirterek, Suriyelilere ülkelerine geri dönmeleri için çağrıda bulundu. 

Türkiye’den Suriye’ye göçün hızlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "Suriye’den gelen göçlerle birlikte şehirlerimizde sorunlar artmıştır. Yeni bir göç dalgasının oluşmaması, bir göç dalgası oluşacaksa, Türkiye’den Suriye’ye doğru oluşmasıdır. Türkiye’de oluşan Suriyelilerin bir an önce ülkelerine gitmesi için çalışmalar yapılması gerekir. Bu tür çatışmasız ortamların, silahsız alanların oluşturulması, uluslararası alanda destek bulunması, son derece memnuniyet verici gelişmelerdir. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine dönmelerinin zamanı gelmiştir. Bahsedilenin aksine Suriye’den Türkiye’ye değil, Türkiye’den Suriye’ye göçün bir an önce başlaması gerekmektedir. Anlaşmalar neticesinde bunun başlayacağını umut ediyoruz" dedi. 

" SURİYE HASSAS BÖLGE" 

Milletvekili Taşdoğan, Suriye konusunun çok hassas bir konu olduğunu belirterek, "Suriye hassas bir bölge. Özellikle ülkemiz açısından Başta Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa olmak üzere tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele hale gelmiştir. Şehrimizde resmi kayıtlara göre 300 binin üzerinde tahmin edilene göre 500 binin üzerinde nüfus yaşamaktadır" ifadelerini kullandı. 

"SURİYE SINIRINDA HİLAL TAMAMLANDI" 

Taşdoğan, Suriye sorununun ilk başladığı dönemlerde MHP Lideri Bahçeli’nin sınırın hilal gibi kuşatılması gerektiği yönünde söylemde bulunduğunu hatırlatarak, İdlib Zirvesi’ndeki görüşmelerin ardından bu hilalin tamamlandığını kaydetti. Taşdoğan, "Suriye olaylarının ilk başladığı dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tampon bölge, silahsız bölge oluşturulması, sınırın hilal gibi kuşatılması, insani yardımların çatışmasız, tampon bölgede dağıtılması görüşlerimizi halen muhafaza etmekteyiz. Bugün gelinen süreç, bu görüşlerimizin doğrultusunda olmuştur. Gerek El-Bab ve Cerablus’ta gerekse son İdlib dolaylarında çatışmasız bölge oluşturma çalışmaları, gözlem kuleleri, fikrimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koşmuştur" diye konuştu.

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