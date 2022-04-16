Baki Ersoy, MHP'den istifa etti 0:00 / 0:00

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MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Ersoy yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.

— BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022

Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" sözlerinin ardından disipline sevk edilmişti.