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Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa etti. Ersoy, "Kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.

Son dakika: MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
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HABERTURK.COM

MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Ersoy yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.

Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" sözlerinin ardından disipline sevk edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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