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Son dakika haberler... Bahçeli'nin başdanışmanı Ersoy'dan Akşener ve Davutoğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi

Son dakika: MHP'li Ersoy'dan Akşener ve Davutoğlu'na tepki - Haberler
MHP'li Ersoy'dan Akşener ve Davutoğlu'na tepki
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HABERTURK.COM

Açıklamasında, "Son üç günün düşündürdükleri: Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Türk siyasetinde nezaket ve zarafet nişanesi olan lideri Sn. Devlet Bahçeli, özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda olağanüstü mücadele vermiş milli bir şahsiyettir" diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu gerçeğe rağmen partimizin ve liderimizin ismi üzerinden kurulmaya çalışılan bağlamsız, gündemsiz, post modern sözde siyasal tuzaklar, medya oyunları ve algılarıyla ne yapılmak istendiğini milli vicdan görüyor ve not ediyor.

Geriye çekilip sakince düşünüldüğünde görünen gerçek; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce üzerinde çok yönlü kafa yorulması gereken iki insanlık dışı olay cereyan ediyor.

Bunun üzerine anında bir takım fotoğraflar servis edilerek MHP hedefe konulup 'sözde gündem' oluşturuluyor. Akabinde bir kadın siyasetçi meclis grubunda alakasız bir şekilde siyaset kurumunun görmediği bir üslupla MHP’ye ve Lideri Sn. Devlet Bahçeli’ye karşı saldırıya geçiyor.

Hiç utanıp sıkılmadan liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin nezaketsizliğinden (!) bahseden söz konusu siyasetçinin; terör yandaşlarıyla aynı kefeye konulmayı içine sindirdiği, milletimizin, şehit ailelerimizin vicdanını sızlatan vazifeyi saygı ile karşıladığı görülmektedir."

"ONTOLOJİSİ TARTIŞMALI BİR SİYASİ FİGÜR"

"Kadın kimliği ve duygusallık üzerinden Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli'ye mesnetsiz bühtanlarda bulunan söz konusu kadın siyasetçiye milletimiz adına soruyoruz; Sebepsiz, ayarsız ve yakışıksız haykırışlarla suç bastırmak için mi hiddetleniyorsunuz?

Söz konusu kadın siyasetçi partisindeki FETÖ iddialarını ve bu yüzden yapılan istifaları, PKK destekçileri ile aynı cümlede ve müspet olarak zikredilmeyi kendilerine hakaret olarak saymıyor, bunu umursamayıp saygı ve sabır ile karşılıyor.

İşte tam bu noktada ipler kopuyor, şuur altındaki suçüstü yakalanma halinin getirdiği psikoloji, dikkat dağıtma taktikleri ve savunma mekanizması ile söylediği sözler; hükümsüz, lüzumsuz ve şekilsizdir. Bu üslubun sahibi, ontolojisi tartışmalı bir siyasi figürdür.

Hal böyle olunca milletimizin meseleleri çok yönlü değerlendirmesi gerekmektedir. Kadın siyasetçinin dünkü ipe sapa gelmez hezeyanlarını sanırım bu perspektiften görmek önümüze koyduğu sis perdesini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Türk milletine göre en büyük namus vatandır, Bayraktır. Bir Türk kadınına yapılmış en büyük hakaret ise terör yandaşları ile aynı kefeye konulmak, onlarla bir anılmak olmalıdır."

"MHP'YE SALDIRMAYA DEVAM EDECEKLERDİR"

"TBMM'deki o yakışıksız konuşmanın akabinde ise, sözüm ona stratejik derinlik ustası, ayağı yere basmayan başka bir siyasetçi; yardımcılarını da yanına alıp MHP ve Liderine haksız tutumda bulunan O kadın siyasetçiyi ziyarete gittiği görülmüştür.

Bahse konu mizansen ziyarette; 'konuyu gündemde tutmalıyız, dayanışma içinde olmalıyız, kadına böyle mi davranılır, feryatlar duyulmalı' gibi provokatör tutum içine girilmiş ve malum çevrelerce eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden algı çalışması hız kesmeden devam etmiştir.

Muhtemelen birlikte poz verdikleri başkaca unsurlar da bu konuyu köpürtmeye kendilerince toplumsal hassasiyeti kaşımaya alakasız gerekçelerle MHP’ye saldırmaya devam edeceklerdir. Çünkü aynı güruhun üst akıllarına göre Türkiye’nin milli direnç merkezi MHP ve O'nun lideridir.

MHP'yi ve liderini itibarsızlaştırarak milletimizin gözünden düşürdüklerinde; ülkemiz üzerinde başka merkezlerden onaylanmış projelerinin hayata geçeceğini sanarak saldırıyorlar. Kuvvetle muhtemel bu motivasyonla da söz konusu saldırılarına devam edecekler.

Bahsi geçen gûruhun bilmedikleri veya unuttukları ise hareketimizin dualı olduğu, manevi gücünü şühedadan ve algılara kapalı milli ferasetten aldığıdır. Türk Siyasetinde ne yaptığını ve ne yapacağını en net bilen, insani nezâketi milletimizce bilinen Lider Devlet Bahçeli'dir.

Bu itibarla, liderimiz Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ki MHP tuzakları, kumpasları ve oyunları boza boza tarih yazmaya, vatan ve millet merkezli siyaset yapmaya, Cenab-ı Allah'ın izni, milletimizin duası ve desteğiyle devam edecektir."

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