Bahçeli HDP tepkisi: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sağanak yağışlar hayatın olağan akışını olumsuz etkilemiştir. Şiddetli yağışlardan dolayı hayat durma noktasına gelmiştir. Sel suları Ankara merkez ilçelerinde ev ve işyerlerini basmış, cadde ve sokakları sular altında bırakmıştır. Hem Ankara hem de İstanbul büyükşehir belediyesi sel taşkınları, mağduriyetleri vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Sakin ve emniyetli denizde herkes kaptanlık taslayabilecektir. mühim olan fırtınalı ortamda gemiyi limana yanaştırmaktır. Doğal felaketlerle mücadele, felaket esnasında değil ihtimal önceden değerlendirilip eşgüdüm halinde sahaya yansıtılmalıdır. Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılacak gayret boşuna emektir.

Ankara ve İstanbul tarihine pranga vuran altyapı eksiklikleri, siyasi ihtiras, organizasyon yetersizlikleri kısır gündemlerle mücadeleler bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir. Türkiye'nin zillete düşmüş siyasetçileri, kötürüm belediye yönetimlerini hak etmemektedir. Hükümet İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin boşluğunu doldurmuştur.

Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Vanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum.

TERÖRLE MÜCADELE

Bugün Türkiye2nin karşısındaki en büyük tehdit etnik bölücülüktür. Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristler üç ayaklı çıkış yolu vardır. İlk olarak terör saldırılarına ön şartsız son verilmelidir. Silahlarıyla dağdan inip, sınırötesinde Türkiye'ye teslim olmalıdır, Türk adaletinin hükümlere boyun eğerek cezalarını çekmeleridir.

Türkiye bir yol ayrımına gelmiştir. Ya ülkeyi kanlı bölünme ve çatışma sürecine sürükleyecektir ya da milletimizin desteğiyle hunhar eylemlere gereken cevabı vererek emelleriyle gömecektir. Bu zilletin, hıyanetin sonu gelmiş, yılların birikimiyle, tecrübesiyle tezahür eden operasyonel kabiliyet hainlerin korkulu rüyasına dönmüştür.

Terörle mücadele süreci çok boyutlu ve çok zor bir süreçtir. Karşımızda emeli ve hedefi karanlığa bulaşmış teröristler yoktur. Terörizmin imalatçı ülkeleri, ikmal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır. PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. FETÖ sadece FETÖ'den mütevellit değildir. Türkiye'nin kimle hesabı varsa, terörizm baronları teröristlerin ümit aşısı onlardır. Teröristler kukladır, kuklacılar ise mahyası kapkara odaklardır.

ABD-YPG İLİŞKİSİ

Türkiye'nin haklı, meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, Kamışlı'da ABD askerleriyle PKK/YPG'li teröristlerin devriye turları atması neyin mesajı, kimin tertibidir. ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir. Bu ülke dost mu düşman mı?

Hiç kimsenin hiçbir ülkenin tarihin hakemliğinde tecelli eden bu gerçeği unutmaması şarttır. Tavizimizden medet umanları reddedecektir. Mahvımızı projelendiren bölücü terörü reddedecektir. Türkiye göstereceği yüksek iradeyle bölünmeyeceğini, tacizlere eyvallah etmeyeceğini, bedeli ne olursa olsun dosta da düşmana göstermiş, alayına göstermeye devam edecektir.

Müttefikliğin ahlakıyla müktesebat kültürü olmalıdır. İlkeli, tutarlı ve dengeli bir kavrayışı bulunmalıdır. Bir yandan teröristlerle düşüp kalkanlar evrensel dolandırıcılığın hem figüranı hem senaristi olarak anılacaktır.

NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin kaygılarını meşru gördüğünü özüyle teyit ediyorsa bunu ABD ve bazı Avrupa ülkelerine kabullendirmek durumunda. Bizim endişelerimizin hududu sadece İsveç ve Finlandiya ile görülemeyecektir. ABD, bölücü terör örgütüyle can ciğer bulunması ikiyüzlülüktür asıl endişe kaynağımız da budur. Türkiye dostunun da düşmanının da mert olmasını ister.

KADIKÖY'DE POLİSE YUMRUK: DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILMALI

Arka arkaya şehitler verdiğimiz sırada terör örgütüne etkili bir mücadelenin sürdürüldüğü dönemde Kadıköy'de İmralı canisinin serbest bırakılması için harekete geçip sokakları kirletmesi alçaklıktır. Bir milletvekili polisimize adice yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum insanlara saldıran, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bunların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdanda darbedir. Hem devletten maaş alacaklar, hem Hazine yardımlarını ceplerine indirecekler hem de güvenlik görevlilerimize saldırıda bulunacaklar. Böylesi bir şerefsizliğe dünyanın hangi medeni ülkesi ruhsat verecek? Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pankart asmaya teşebbüs ederken polise saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı kaldırılmalı. Mahkemelere çıkmaları sağlanmalı. MHP sonuna kadar destek olacaktır. HDP'nin kapatılması, Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Teröristin namlusundan çıkan kurşun neyse, sözde milletvekilinin attığı yumruklar da aynısıdır. Türk milleti bu kenelere, terörist uzantılarına daha fazla sabır ve tahammül gösteremez.

KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NA

Sayın Kılıçdaroğlu hala sesin çıkmıyor, bir şey diyemiyorsun? Bu sessizliğini neye yoralım? Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın? Sözde Kürdistan çığlığı atan namertlere itiraz edecek misin?

Sayın Kılıçdaroğlu, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musun, görmüyor musun? Terörle mücadele safında mısın değil misin? Bilmelisin ki ihanete tavır alamayan ihanetin yanındadır. CHP tarihi bir imtihanın ortasındadır. Kılıçdaroğlu ve zillet partileri masa altında izlerini kaybettikleri itibarlarını sokak lambaları altında arayacak kadar şuursuzdur.

Zillet ittifakının üyesi Serok Ahmet'in Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ'cülerin katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış bela, siyasi kundakçıdır.

MEZHEP TARTIŞMASI

Kılıçdaorğlu'nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir. Türk milletinin hiçbir ferdi ayrılamaz, tasnif edilemez. CHP Genel Başkanı'nın Alevilik inancına sahip olması onun için kayıp, handikap değildir. Alevi İslam inancına sahip olan kardeşlerimiz bizim can beraberimizdir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves edenler fitnenin çıbanbaşıdır.

ENFLASYON RAKAMLARI

Günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Yoksulluk bir gün giderilir. Vatan elden giderse, millet bölünürse bunun dönüşü yoktur. Farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma taşımamalıdır. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Fitne, fücur enflasyonun önüne geçmek de boynumuzun borcudur.

Ayrılıkta hayır yoktur, bölünmeden huzur yoktur. Gün birleşme günüdür. Cumhur İttifakı, süper güç Türkiye'nin mimarı, kızıl elmanın kervan başıdır. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek ittifak Cumhur İttifakı'dır.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Cumhurbaşkanımızın tarihi Efes konuşması şahsımın gurur ve heyecanı aynı anda yaşamasına neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Ege'nin karşı kıyısında haksızlığı be ve hukuksuzluğu yol haritası yapan Yunanistan'a diyorum ki; aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı. Ege'de gerginliği tırmandıran Yunanistan, ağır sonuçların altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kimse gücümüzü denemeye kalkışmasın. İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler, Atina'nın başlarına yıkılmasını, Ege sularının ne kadar derin olduğunu göreceklerdir.

Bizim önerilerimiz; ilk önce Türkiye'nin deniz yetki alanları kanununu kabul ederek, muhataplarına ilan etmeliyiz. Karasularında bulunmayan münhasır ekonomik bölgeyi tanımlamalıyız. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgeyi duyurmalıyız. İkinci olarak, Adalar denizinde coğrafi formasyonları denizcilik haritalarında göstermeliyiz. Üçüncü etapta egemenlik alanları Türkiye'de olan alanları kapsayacak süresiz Navtex ilan yapmalıyız.