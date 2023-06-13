MHP lideri Bahçeli: 100 maddelik anayasa teklif metnimizi hazırladık

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor ve gazi Meclis'imize hoş geldiniz diyorum. 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi. 2 Haziran'da TBMM çağrısız toplanmış ve ant içme töreni yapılmıştır. Siz değerli milletvekillerinin yapılan yemine bihakkın bağlı kalacağınızı ümit ediyorum.

"PARLAMENTER SİSTEM HAYALLERİ SUYA DÜŞMÜŞTÜR"

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde yerini almıştır. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir, parlamenter sistem hayalleri de suya düşmüştür.

"TÜRK MİLLETİ DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALMIŞTIR"

Türkiye'miz deyim yerindeyse ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur. Bu başarı Türk milletinin kutlu iradesiyle gerçekleşmiştir. Türk milleti 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta dosta güven düşmana korku salmıştır. Terör örgütleriyle yol yürüyenler akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.

"MHP BİR SİYASET İDOLÜDÜR"

MHP 50 milletvekili ile Türk siyasetinin kilit partisi konumuna gelmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. 14 Mayıs seçimleri öncesi elimizden gelen her türlü gayreti heyecan içerisinde yerine getirdik. Başarıya inandık. Türk milleti bizleri mahcup etmedi. MHP bir siyaset idolüdür. Taşıdığımız kutsal emaneti gelecek nesillere ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur.

"SİYASET ŞÖHRET ŞANTİYESİ DEĞİLDİR"

Siyaset şöhret şantiyesi değildir. Tarlası sırtında dolaşanlar için siyaset diye bir şey yoktur. Bu kategoride olanlar yüreksizdir. MHP'nin yüreksizlerle işi ve ilgisi olmayacak.

"FİTNE VE DEDİKODU ÖNÜMÜZÜ KESMEZ"

Muhalefetin kuyruklu yalanlarını ezip geçtik, çöktü dediler dim dik durduk. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun ırmaklar gibi dolup taştık. Onlar bizi görmezden geliyor ama biz alayını birden görüyor ve yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz. Çetin saldırılar bize sökmez. Fitne ve dedikodu önümüzü kesmez.

Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış ne Pensilvanya’da ne Kandil'de güneş açmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş zillet cephesi süngü düşürmüştür. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla sağa sola savrulup gitmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Köylülerimizi suçlamak aşağılamak bir defa milli iradeye bir saldırıdır. Üzüntümüz CHP Genel Başkanının hala milletimizin mesajını anlayamamış ve anlam verememiş olmasıdır. Milletimizi suçlayan sözlerden özür dilemelidir.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."