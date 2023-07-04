MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

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