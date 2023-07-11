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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:35
        Bahçeli'den maaş zammı mesajı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

        Bahçeli, "TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, kanun tekliflerini kabul ederek milletimizin beklentilerini karşılamak durumundayız. Depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin neden olduğu maliyetlerin yanında ekonomi faturası 104 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI MESAJI

        "Hayat pahalılığı kaderimiz değildir" diyen Bahçeli, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar iş başında. Memur ve emekliye yapılacak zamların destekçisiyiz. Emeklilerimiz yüzde 25'lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir. Gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. İşçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimizle beraber memur ve emeklilerin maaşlarının artırılması satınalma gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı.

        "KANDİL NEYSE STOCKHOLM DE ODUR"

        Bugün başlayan NATO toplantısına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "74 yıllık mazisi olan NATO soğuk savaşın iki kutbundan birisini teşkil etmiştir. Türkiye'nin NATO'ya katılımı 1951'de tanzim edilmiştir, 1952'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye NATO hukuku çerçevesinde üstlendiği misyonları yerine getirirken aynı hakkaniyeti ittifak ortaklarından görmemiştir" dedi.

        Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı düşünceleri vardır. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. Cevabını aradığımız soru şudur; milli varlığımızı tehdit eden, terörist devşirmesine ve haraç toplamasına gözyuman bir ülkeyle güvenlik mimarisiyle nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, Kandil neyse Stockholm de odur.

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