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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:12
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        Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "MHP inanç ve irade aydınlığıdır. Bu aydınlığın kaynağı teşkilat yapısıdır. Teşkilat demek meydanın boş olmadığını gösteren cesaret demektir. Sizler yurdumuzun her köşesinde halkımızın nabzını tutuyorsunuz, buna devam ediniz. Ülkede birlik, ilkede birlik istikametinden şaşmadan MHP'nin mesajlarını taşıyor, hayallerini anlatıyorsunuz. Tereddüt ve tenakuza düşmeden ilerleyiniz. Yolunuz açık olsun.

        Teşkilatlarımız çelik gibidir. Anormaller bencilliğin, terbiyeden azade hırsların tedavisi yapılmadıkça iç huzuru yakalamak zordur. Siyaset hiziplerin çatışmasına ortam açtığı müddetçe heyecanlar anlam ve değerini kaybedecektir. Bunun sonucu da hezimettir.

        Ekonomi kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına tahsis edilmesi için model geliştirme işidir. Bizim, millet ve vatan sevgimizin enginliği, kaynağının da çok zengin olduğudur. Sizler bu nişaneye her zaman layıksınız. Sevdası yalan, vefası talan olanların vedası da hayat gerçeğidir.

        Biz çilemiz kadar büyüdük. Şehitlerimizle yükseldik, gazilerimizle güçlendik. Acılarımızı ve yenilgilerimizi vicdan heybemize atarak ileriye atıldık. Davayı omuzlayan, yükü kaldıran, nefsini ayağının altına alan, vatanın bekçiliğini şeref sayan bir teşkilat yapısı ve dava insanı varlığıyla sadece içimizdeki hainlere değil yedi düvele meydan okumamız mukadderdir.

        İnsan eksilterek siyaset yapamayız. İnsan inciterek siyasette ilerlenemez, itibar kaybedilir. Sırf kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yumamayız. Zorlu kararları yeri ve zamanı geldiğinde almak zorundayız. Teşkilatımızı bir makinenin dişlileri kapsamında her arkadaşımın görevini yerine getirdikten sonra sorun yoktur. Devremülk anlayışında siyaset anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz. Dava iddia sahibi olarak güzel düşünülmüş yalanlara, kepazeliklere, hak edilmemiş seferlere itibar etmiyoruz.

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