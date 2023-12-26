MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bütçe özü ve esası itibariyle bir kaynak tahsis ifadesidir. 2024 yılı bütçesi Türkiye'nin yüksek hedeflerini sahiplenmiştir. 14 gün boyunca ahlaki ve milli temele dayalı görüş paylaşanlara teşekkür ediyorum.

Bölünme hayali kuran vatan hainleri, batının uşakları bir eli yağda bir eli balda, emeği takmayan meyhane solcuları, dinimizi diyanetimizi istismar eden bir avuç insanlık müsveddesi, siz neyi biliyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz?

Mustafa Kemal ve dava arkadaşları Sivas-Ankara yolunda Ankara'ya 9 günde ulaşmışlardır. Kan verdik ama taviz vermedik boyun eğmedik. Bu vatan ebediyen bizim kalacaktır.

Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı görürüz. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da bulunduğu sırada İngiliz işgal kuvvetleri komutanı da Erzurum'daydı. Eğer kongreyi toplarsanız kuvvet kullanarak dağıtırız demişti. Mustafa Kemal, kongrenin toplanması için sizden müsaade istemedik demiştir ve kendisine kapıyı göstermiştir. Ondan sonra ise Trabzon'da sabotajlar olmuştur.