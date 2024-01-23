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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:48
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "İrfan insanın kendini, kendi gerçeklerini, cevheri bilmesi demektir. İstiklal ve istikbal haklarımızın güvencesi budur. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, milli kültürden uzaklaşmış olan siyasi hilkat garibelerinin milletimizin hassasiyetlerine saygı duyması mümkün değildir. Bunlar ne kendilerine ne ülkeye ne millete faydaları dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk, makam için her kirli ilişkiye hazır, melanete hevesli olan siyaset devşirmelerine ülkemizin parlak geleceği emanet edilemez.

        YEREL SEÇİMLER MESAJI

        14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

        DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

        Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız.

        "DEM'LENMİŞ CHP GİDECEK, TÜRKİYE YÜZYILI GELECEK"

        İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

        Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

        CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

        İLK MİTİNG MERSİN'DE

        Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

        İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

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