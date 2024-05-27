MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"İman ve inancıyla çelikleşen, irade ve idealleriyle çevikleşen, tehdit ve tehlikeler karşısında çelişkiye düşmeyen, korkuya ve korkuluklara eyvallah etmeyen, haklı ve meşru mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı tarih boyunca ‘kahramanlık’ olarak isimlendirilmiştir. Destan oldular, dilden anlatıldılar.

Ülkücü şehitlerimiz ölmedi, onlar diridir. Biz şehitlerimizle birlikte nefes alıyor, hedeflerimizi onlarla birlikte çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Yalan ve iftiralara göğüs geriyoruz. Ülkücü görünen, ülkücülükten geçinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz.