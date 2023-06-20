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MHP lideri Bahçeli'den anayasa ve ekonomi mesajları

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir" derken, yerel seçimlere ilişkin de mesaj verdi. Bahçeli, "MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır" diyerek iki hedefi açıkladı. MHP lideri yeni anayasa ve ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulundu

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den anayasa ve ekonomi mesajları
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ÜNİVERSİTE SINAVI MESAJI

"Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Hayat okul ev arasında giden rutin bir güzergah değildir.

Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır. Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp, tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir.

Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.

MHP'DE SEÇİM TOPLANTILARI

Hem 14 ve 28 Mayıs seçimlerini hem de bundan sonraki süreci değerlendirme toplantılarımız oldu. İlk topaltımızı il başkanlarımız diğerini de MYK ve MDK ile gerçekleştirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti teyit edilmiştir. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman çalışma zamanıdır.

Ülkemize ve milletimize huzur ve umut saçmakla mükellefiz. Her an seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız. Türkiye yeni bir seçime ilerlemektedir. Mahalli idareler seçimi 31 Mart'ta yapılacaktır. MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek, üstüne yenilerini eklemektir. İkinci hedefimiz Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmektir.

YEREL SEÇİMLER

İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerinin marka şehirler anlayışıyla yönetilmesi önemlidir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüştür. Aynı durum Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Tekirdağ, Aydın, Hatay için de geçerlidir. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmeden başka bildikleri tek bir şey yoktur. Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır.

YENİ ANAYASA VE EKONOMİ MESAJLARI

Yeni yasama döneminde yeni anayasa kazandırılmalıdır. Ekonomik sorunlar hepimizin malumudur. Güven ortamını gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracaktır. Milletimizi kur dalgalanmalarına karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alınterinin karşılığını adil dağıtmak ekonomi yönetiminin sorumluluğudur.

MHP'nin faize karşı bakışı bellidir. Faiz artışı yatırımı caydıran, üretime çomak sokan politik bir tercihtir.

AYM'NİN HDP KARARI

Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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