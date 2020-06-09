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MHP arka arkaya bir dizi toplantı yaparak, yeni döneme ilişkin yol haritasını belirleyecek. Bu çerçevede; 15 Haziran’da, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı, 19 Haziran’da MYK toplantısı, 26 Haziran’da milletvekilleriyle ve 27 Haziran’daki il başkanları toplantısı yapılacak.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada toplantının içeriklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda; koronavirüs salgınının Türkiye’ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Toplantılarda, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP’nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir.

Toplantılarda; Türkiye’nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı’yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek; Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz’de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP’nin millî menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacaktır. Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar, en geniş anlamda istişare dilecektir."