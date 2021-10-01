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Haberler Dünyadan Son dakika: Michael Tylo yaşamını yitirdi! 'Yalan Rüzgarı'nın yıldızından acı haber - Magazin haberleri
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Michael Tylo yaşamını yitirdi

"Yalan Rüzgarı" adlı dizinin yıldız oyuncusu Michael Tylo'nun 73 yaşında hayata veda ettiği duyuruldu

Son dakika: Michael Tylo yaşamını yitirdi! 'Yalan Rüzgarı'nın yıldızından acı haber - Magazin haberleri
'Yalan Rüzgarı'nın yıldızından acı haber
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HABERTURK.COM

Rol aldığı pembe dizilerle tanınan Michael Tylo'dan acı haber geldi. Amerikalı aktörün 73 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Tylo'nun vefatı öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Nevada Üniversitesi tarafından duyuruldu.

"BİZİ ÇOK ERKEN TERK ETTİ"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Örnek bir arkadaş, meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı... Çok seçkin ve zengin bir kariyere sahipti ancak başarıları konusunda alçakgönüllüydü. Ailesini çok sevdi ve mutlu bir hayat yaşadı ama bizi çok erken terk etti. Onu çok özleyeceğiz ancak Michael'ın üniversitemize ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz." denildi.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

1980’lerde televizyona "Another World" dizisiyle adım atan Tylo, daha sonra "Yol Gösterici Işık", "All My Children", "Yalan Rüzgarı", "The Bold and the Beautiful" ve "General Hospital" adlı yapımlarda rol aldı.

Michael Tylo, 2003 yılından beri Nevada Üniversitesi'nde tiyatro ve film oyunculuğu üzerine ders veriyordu.

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