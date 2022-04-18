Midibüs kayaya çarptı! Feci kazada 3 kişi öldü 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat´tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, içerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, midibüsteki yaralılara müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 1´i hamile kadın 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.