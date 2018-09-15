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Yaklaşık 650 bin kişinin elektriksiz kaldığı Kuzey Carolina'da ayrıca bu gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kasırganın etkili olduğu Wayne, Lenir, Columbia ve Robeson bölgelerinde saat 21.00’den itibaren yasak başlıyor.