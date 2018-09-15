ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti
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Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan Florence Kasırgasının hızı saatte 112 kilometreye düştü. Kasırganın tropik fırtına kategorisine inmesine rağmen ölü sayısı artıyor.
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Wilmington polisinden alınan bilgiye göre, fırtınadan dolayı evlerinin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir anne ve bebeği hayatını kaybederken baba ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hampstead şehrindeki ağaçların oluşturduğu barikatlar nedeniyle yolda kalp krizi geçiren kadın, acil müdahale ekiplerinin yardım ulaştıramaması sonucu hayatını kaybetti.
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Vali Roy Cooper tarafından yapılan açıklamada ise, Lenoir Bölgesinde kullandığı jeneratörü bağlamaya çalışan bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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Vali Cooper, "Kalbimiz hayatını kaybedenlerle. Florance kasırgası eyaletimizde günlerce devam edecek. Çok dikkatli ve tetikte olun" uyarısında bulundu.
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Pender şehri Acil Durum Yönetim Direktörü Tom Collins’e hava muhalefeti nedeni ile 'acil durum' operasyonlarını durduklarını açıklayarak "Bu noktaya kadar yol temizleme çalışmaları sürüyor" dedi.
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Kasırgadan kaynaklı deniz yükselmesinin 4 metreyi geçebileceği konusunda uyarı yapan Ulusal Kasırga Merkezi suların kıyıdan 3,5 km kadar içeri taşınabileceği uyarısında da bulundu. Merkez ayrıca "Hayatı tehdit eden su baskınları günlerce sürebilir” dedi.
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Kuzey Carolina’nın Piedmont Triad bölgesi kasırga nedeni ile alarm durumuna geçti. Cuma akşamına kadar kuzey batıya doğru genişleyecek alanda 15 ile 20 santimetre arasında yağmur beklenirken bölgede ani sel baskınları bekleniyor.
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Yaklaşık 650 bin kişinin elektriksiz kaldığı Kuzey Carolina'da ayrıca bu gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kasırganın etkili olduğu Wayne, Lenir, Columbia ve Robeson bölgelerinde saat 21.00’den itibaren yasak başlıyor.
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Bölgede ayrıca kasırga nedeni ile 2 bin 100 uçuş iptal edilirken bölgeden geçecek uçakların başka hava koridorlarına yönlendirilmesi de hava trafiğini olumsuz etkiledi.
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Yetkililer kasırgadan kaynaklı ekonomik zararın 60 milyar doları bulabileceği ifade ediyor. ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta ortasına doğru etkilenen bölgeleri ziyareti planlanırken "Beyaz Saray basın Sekreteri Sarah Sanders; “Ziyaret herhangi bir kurtarma veya yardım çalışmasına engel olmayacağından emin olunduktan sonra yapılacak" dedi.
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